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Yaşam

Matematik kaygısı acı veriyor

Araştırmacılar, matematik kaygısı olanların hesap yaparken değil, yapmayı düşünürken beyinlerinin bu bölümünün etkin hale geldiğini vurguladı

04 Kasım 2012 12:00

ABD’deki Chicago Üniversitesi’nden uzmanların yaptığı araştırma, matematik kaygısı olanların, hesap yapmayı düşündüklerinde beyinlerinin, ellerinin ocakta yanması gibi fiziksel acıya benzer tepki verdiğini gösterdi.

Araştırmacılar, matematik kaygısı olanların hesap yaparken değil, yapmayı düşünürken beyinlerinin bu bölümünün etkin hale geldiğini vurguladı.

“Plos One” dergisinde yayımlanan araştırma, matematiğe ilgisizliğin, daha fazla ders çalışmak yerine öğrenmeyi daha rahat hale getirecek yöntemlerle çözülebileceği konusuna ışık tutuyor.

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