Matematik eğitiminde 'başarı' da, öğrenciler arası uçurum da artıyor

Dünya genelinde 4 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve fen başarısı uluslararası değerlendirme programı TIMSS ile ölçülüyor. TIMMS’ın ham verilerini değerlendiren Eğitim Reformu Girişimi analistleri, çarpıcı bir sonuca ulaştı: Buna göre Türkiye matematik ve fen bilgisinde başarı sıralamasında ‘yükseliyor.’ Ancak ‘başarılı’ öğrenciler ile diğerleri arasında bir uçurum söz konusu. Türkiye’de bazı öğrenciler ortalamanın çok üzerinde bazıları ise dipte. Türkiye’de teste katılan öğrencilerin neredeyse 4’te biri ‘temel düzeyde’ bile matematik bilmiyor. Singapur’da bu oran yüzde 1.

Türkiye 22 ülke arasında matematik (8’inci sınıf) başarısında 19’dan 16’ncı fen bilimlerinde 21’den 15’inci sıraya yükselirken genel tablo ‘eğitimde fırsat eşitsizliği’ni ortaya çıkardı. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Politika Analisti Işıl Oral ve Araştırma Asistanı Eileen McGivney, TIMMS’de

Türkiye’nin 1999, 2007 ve 2011 yıllarına ait ham verileri ve bulgularını karşılaştırdı. Buna göre:

Türkiye matematik alanında 8. sınıf düzeyinde 1999’da 19’uncuydu. 2011’de 16’ncılığa yükseldi.

Türkiye fen bilimleri alanında, 8. sınıf düzeyinde, 1999’da 21’inci, 2007’de 20’inci sıradayken 2011’de 15’inci sıraya yükseldi.

Sıralama açısından bakıldığında, Türkiye’de öğrenciler matematik ve özellikle de fen bilimleri başarısında ‘ilerledi’.

Ancak hem 4’üncü hem 8’inci sınıf düzeyinde diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’deki öğrencilerin performans dağılımının iki uçta toplandığı görüldü. Türkiye’de bazı öğrencilerin ortalamanın çok üzerinde, bazılarının da en alt düzeyin de altında olması eğitimde fırsat eşitsizliğinin önemli bir sorun olduğu şeklinde yorumlandı.

4. sınıf düzeyinde TIMSS 2011’e katılan öğrencilerin yalnızca yüzde 77’si en azından temel matematik bilgisine sahip. Geri kalan yüzde 23’lük bölüm bu düzeyin de altında performans gösterdi.

Fen bilimleri alanında öğrencilerin yalnızca yüzde 70’i en azından temel fen bilimleri bilgisine sahip. Geri kalan yüzde 30’luk bölüm bu düzeyin de altında performans gösterdi. Oysa 4. sınıf fen bilimleri alanında en iyi performansı gösteren Singapur’da öğrencilerin yüzde 99’u en azından temel düzeyde matematik bilgisine sahip.

8. sınıf düzeyinde TIMSS 2011’e katılan öğrencilerin yalnızca yüzde 67’si en azından temel matematik bilgisine sahip. Yüzde 33 bu düzeyin de altında performans gösterdi.

Fen bilimleri alanında öğrencilerin yalnızca yüzde 79’u en azından temel fen bilimleri bilgisine sahip. Yüzde 21 bu düzelyin altında performans gösterdi. Singapur’da ise 8. sınıflarda bu rakam yüzde 96.

En düşük puan, ‘Akıl Yürütme’den

Bilişsel alan değerlendirmesinde Türkiye’deki öğrenciler hem matematikte hem de fen bilimlerinde göreli olarak en düşük doğru yanıt yüzdesine ‘Akıl Yürütme’ alanında ulaşmıştır. Öğrenme alanları içinde matematikte en düşük doğru yanıt yüzdesinin görüldüğü alan sayılar, fen bilimlerinde ise yer bilimleri.