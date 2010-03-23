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Yaşam

Matematik dehası 1 milyon doları reddetti

Petersburg'ta bakımsız, izbe bir evde yaşayan matematikçi, Poincaré 1 milyon dolarlık ödülü reddetti.

23 Mart 2010 02:00

T24 - Petersburg'ta bakımsız, izbe bir evde yaşayan matematikçi, Poincaré sanısını çözdüğü için verilen 1 milyon dolarlık ödülü "ben sergilenecek hayvan değilim" diyerek reddetti.



Matematikteki en zor problemlerden birini çözen "dünyanın en zeki adamı" olduğu söylenen Rus matematikçi, 1 milyon dolarlık ödülü elinin tersiyle itti.


Petersburg'da karafatmaların istila ettiği küçük bir dairede oturan 44 yaşındaki Dr. Grigory Perelman, kapı aralığından yaptığı açıklamada, parayı istemediğini belirterek, "Ben istediğimi aldım" dedi.


Ödül Perelman'a, ABD'deki Clay Mathematics Institute tarafından, matematikçilerin kafasını yüzyıldır yoran Poincaré Sanısı olarak adlandırılan problemi çözdüğü için verildi.


Matematik dahisi, 4 yıl önce de Uluslararası Matematik Birliği tarafından verilen ödülü, "Para veya ün beni ilgilendirmiyor. Hayvanat bahçesindeki bir hayvan gibi sergilenmek istemiyorum. Matematik kahramanı değilim. O kadar da başarılı değilim, bu yüzden herkesin gözünü bana dikmesini istemiyorum" diyerek reddetmişti.


Perelman, Steklov Matematik Enstitüsü'nde çalıştığı 2002 yılında, 7 matematik muammasından biri olan söz konusu problemi çözdüğü iddiasıyla çözümleri internette yayınlamaya başlamıştı.


Yapılan titiz sağlamalarla çözümün doğru olduğu tespit edildi. Problemin, kainatın biçiminin saptanmasında yardımcı olabileceği belirtiliyor.

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