Matbaa devi HarperCollins, İsrail'i haritadan sildi

Merkezi New York’ta bulunan ve medya devi Rupert Murdochs News Corporation’a ait HarperCollins adlı matbaa, İsrail ’e Ortadoğu haritasında yer vermedi.

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, HarperCollins'in Orta ve Yakın Doğu ülkelerindeki okullara özel olarak hazırladığı haritada, İsrail’in komşuları olan ülkelerin tamamının adına yer verilirken İsrail, sınırları çok belirgin olmayan şekilde çizildi ve adına da yer verilmedi. Konunun Katoliklerin haber dergisi The Tablet de yer alması üzerine, sosyal medyadan HarperCollins’e gelen yoğun eleştiriler, matbaaya geri adım attırdı. Facebook sayfası üzerinden açıklama yapan HarperCollins,”Yakın ve Orta Doğu için hazırlanan haritada İsrail’in adına yer verilmemesi nedeniyle üzgünüz. Söz konusu ürün piyasadan çekilirken, kalanların baskısı durduruldu” denildi.

Olayda kasıt var mı?

Ahmet Yıldırım’ın DHA’da yer alan haberine göre, HarperCollins’in Ortadoğu’nun önemli ülkelerinden biri olan İsrail’in adını hata sonucu mu yoksa bilerek mi haritaya yazmadığı konusu netlik kazanmadı. The Tablet'e göre İsrail’in adının silinmesi bilinçli bir adımdı. Zira, Ortadoğu’ya özel olarak hazırlanan haritada, tepki çekeceği düşünülerek "yerel hassasiyetler" göz önünde tutuldu ve İsrail’in adı haritada yer almadı.