Mata'nın sözleşmesi uzatılıyor

Manchester United, adı Fenerbahçe'yle de sık sık anılan Juan Mata ile sözleşme uzatmak istiyor.

Ara transfer dönemi yaklaşırken Manchester United, iç transferde hareketliliğe başladı.

The Sun'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, sözleşmesi 2018'in yazında sona erecek olan İspanyol yıldız Juan Mata ile sözleşme yenilemek istiyor.

MOURINHO DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Daha önce Mourinho tarafından Chelsea'de istenmeyen ve Manchester United'a transfer olan Mata'nın, Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte İngiliz devinden ayrılacağı konuşulmuştu.



Ancak Portekizli teknik adam bu sezon yıldız futbolcuya sık sık şans tanıyor. Şu ana kadar tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Mata, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.