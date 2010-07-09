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'Matador İsmail' gözaltına alındı

Adanalı dizisinde 'Matador İsmail' rolünü oynayan Ayhan Eroğlu narkotik tarafından gözaltına alındı.

09 Temmuz 2010 03:00

T24- Adanalı dizisinde "Matador İsmail" rolünü oynayan Ayhan Eroğlu'nun başka bir dizi anlaşması için görüşmeye gittiği otelin kapısında gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da, dizi oyuncusu Ayhan Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.Oyuncu Ayhan Eroğlu'nun yeni bir dizi anlaşması için görüşmeye gittiği otelin kapısında gözaltına alındığı öğrenildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlülere de esrar ve kokain satan bir uyuşturucu çetesini takibe aldı. 5 ay yürütülen çalışma sonucunda, aralarında Adanalı isimli polisiye dizide "Matador İsmail" rolünü oynayan Ayhan Eroğlu’nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Oyuncu Ayhan Eroğlu'nun yeni bir dizi anlaşması için görüşmeye gittiği otelin kapısında gözaltına alındığı öğrenildi.


Yapılan aramalarda ise 35 kilogram esrar ve 5 kilogram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü kadın 7 kişi Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgularına başlandı.

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