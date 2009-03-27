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Kültür-Sanat

Mata Hari İstanbul'da

‘Mata Hari’yi yeniden yaratmak’ İstanbul’da sergilenecek

27 Mart 2009 02:00

‘Mata Hari’yi yeniden yaratmak’ İstanbul’da sergilenecek

Dünya Dans Günü nedeniyle, Türk dansçı Nejla Y. Yatkın, uluslararası platformda başarılar kazanmış Broadway şovunu ilk kez Türk izleyicisiyle buluşturacak.
Alınan bilgiye göre, Yatkın, büyüleyici gösterisi "Mata Hari'yi Yeniden Yaratmak" ile, Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) 29-30 Nisanda izleyiciyle buluşacak.

"2008 Princess Grace Choreography Fellow" ödülünün yanı sıra Amerika'da Dance Magazin tarafından görülmeye değer en iyi 25 dansçı arasında gösterilen Yatkın tarafından koreografisi yapılan gösterimde, özgün sahne, ışık ve ses tasarımı ile Türk seyircisi için büyüleyici bir atmosfer yaratılacak.
Savaş, casusluk, dans, çıplaklık, egzotizm, erotizm, feminizm kavramlarının yer aldığı gösteride Mata Hari gizemini Yatkın, doğu dans gelenekleri ve modern dansı ile aydınlatıyor.

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