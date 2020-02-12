Masur Yavaş'ın şikâyeti sonrası hapis cezasına çarptırılan iş insanı Necmettin Kesgin hakkında yakalama kararı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şikâyet etmesinin ardından toplamda 6 yıl 6 ay hapsi cezasına çarptırılan iş insanı Necmettin Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Keskin'in yakalanmasının ardından cezaevine gönderilmesi bekleniyor

Necmettin Kesgin, daha önce Mansur Yavaş'ın şikayeti üzerine sahte senet düzenlediği için resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almış ve bu cezası istinaf mahkemesince onanmıştı.

Kesgin'in daha önceden de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu. Kesgin, geçtiğimiz ay ise "çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmaktan" 3 yıl ceza almıştı.

Edinilen bilgiye göre, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Necmettin Kesgin hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Kesgin’in derhal yakalanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor.