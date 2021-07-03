Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon tarihi belli oldu

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı isimli dizilerin yeni sezon tarihleri belli oldu.

TRT 1, aldığı yeni karar ile yaz ayları boyunca iki dizinin tekrar bölümlerini yayınlama kararı aldı. Buna göre Gönül Dağı dizisi hafta içi her gün saat 12.20’de, Masumlar Apartmanı dizisi ise yine hafta içi her gün 15.25’te TRT 1'de yayınlanacak.

Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi ise 37. bölümüyle birlikte hayranlarına veda etmişti.

Her iki dizinin de 2. sezonları Eylül ayında TRT 1 ekranlarında olacak.