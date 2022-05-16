Masumlar Apartmanı'nın çekildiği bina satışa çıkarıldı; talipler arasında Bülent Ersoy da var

Birçok dizi ile filmin çekimlerinde kullanılan ve son olarak Masumlar Apartmanı'nın çekildiği Beyoğlu'ndaki 'Temel Apartman' satışa çıkarıldı.



İki hafta sonra final yapacak olan Masumlar Apartmanı'nın çekimlerinin tamamlandığı bina için 7 milyon dolar yani 108 milyon TL isteniyor.

Posta gazetesinin haberine göre göre, Bülent Ersoy binanın satışa çıkarıldığını duyunca harekete geçti. Dizinin hayranı olan Ersoy, ünlenen binayı satın almak için de görüşmelere başladı.

Binanın tarihi

100 yıl önce Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit tarafından İstanbul'a getirtilen İtalyan müzisyenlerin konaklaması amacıyla yapılan binada İtalyan mimar ve mühendislerin emeği var.



İtalya'dan getirtilen inşaat malzemeleri kullanılan 7 katlı binanın 190'ar metrekarelik 12 dairesi var. Temel Apartman aynı zamanda İstanbul'da ilk kez asansör ve kalorifer kullanılan binası.