Masumlar Apartmanı fragmanında Sivas'ta yakılarak öldürülen Metin Altıok şiiri kullanılması Yeni Akit'i rahatsız etti!

14 Eylül Salı günü yeni sezonunun ilk bölümü TRTde yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı'nın fragmanında Sivas katliamında yakılarak öldürülen edebiyatçı Metin Altıok'un şiirine yer verilmesi Yeni Akit'i rahatsız etti.

"Masumlar Apartmanı fragmanında Metin Altıok şiiri" başlığı ile sunduğu haberinde "Fragmanda şaşırtan ise sol çizginin edebiyatçılarından Metin Altıok'un ‘Kanadı kırık bir akşam’ şiirinin yer alması oldu. Kamuoyu, dizi fragmanında Altıok'a ait şiirin yayınlanmasını "Bu TRT'ye yakışmadı" diyerek yorumladı” ifadelerine yer verildi.

Haberde, "İkinci sezonunun ilk bölümü 14 Eylül Salı günü saat 20:00'da yayınlanacak Masumlar Apartmanı dizisinin haberi, Metin Altıok şiirine sevinen iktidar düşmanı medyada da yer buldu. Bir TRT haberinin CHP yandaşlarının haber platformlarında yer bulması, yapılan yanlışlığı da gözler önüne serdi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu şiir ise şöyle:

Gün bitti lambayı hazırla;

Işık kalmadı girecek odamıza

Çek perdeleri sevdiceğim;

Kanadı kırık bir akşam

Zonkluyor durmadan dışarda.

Sen bugünden yarına

Birazcık umut sakla

Yarın farklıdır bugünden,

Adı değişir hiç olmazsa,

Kara bir suyu

Geçiyoruz şimdilerde

Basarak yosunlu taşlara.

Sen bugünden yarına

Birazcık umut sakla

Gün bitti sevdiceğim;

Geriye kalan posa.

Bu serin güz akşamında

Geç otur karşıma sessizce,

Devam et ördüğün hırkaya.