T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Masumiyet Müzesi'nin ikinci baskısı yolda

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un son romanı "Masumiyet Müzesi"nin ikinci baskısının bir ay içerisinde yapılacağı bildirildi.

01 Eylül 2008 03:00

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un son romanı "Masumiyet Müzesi"nin ikinci baskısının bir ay içerisinde yapılacağı bildirildi.

Kitabın çıktığı İletişim Yayınları yetkililerinden edindiği bilgiye göre, geçen hafta okuyucusuyla buluşan kitap 100 bin adet basıldı. Kitabın 60 bini kitapçılara dağıtıldı.

Satışların iyi gittiğini, ikinci siparişleri karşılamak için ellerinde 40 bin adet kitap bulunduğunu belirten yetkililer, kitabın ikinci baskısının en geç bir ay içerisinde yapılacağını kaydettiler.

Zengin İstanbul çocuğu Kemal ile yoksul akrabası Füsun arasındaki aşk ilişkisinin konu edildiği 592 sayfalık roman 24 YTL'den satılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24