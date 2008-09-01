Masumiyet Müzesi'nin ikinci baskısı yolda

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un son romanı "Masumiyet Müzesi"nin ikinci baskısının bir ay içerisinde yapılacağı bildirildi.



Kitabın çıktığı İletişim Yayınları yetkililerinden edindiği bilgiye göre, geçen hafta okuyucusuyla buluşan kitap 100 bin adet basıldı. Kitabın 60 bini kitapçılara dağıtıldı.



Satışların iyi gittiğini, ikinci siparişleri karşılamak için ellerinde 40 bin adet kitap bulunduğunu belirten yetkililer, kitabın ikinci baskısının en geç bir ay içerisinde yapılacağını kaydettiler.



Zengin İstanbul çocuğu Kemal ile yoksul akrabası Füsun arasındaki aşk ilişkisinin konu edildiği 592 sayfalık roman 24 YTL'den satılıyor.



