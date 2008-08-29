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Kültür-Sanat

'Masumiyet Müzesi'ne İspanyol ilgisi

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" adlı yeni romanı İspanyol basınında geniş yer buldu.

29 Ağustos 2008 03:00

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" adlı yeni romanı İspanyol basınında geniş yer buldu.

Yazarın bugüne kadar yayımlanmış olan tüm romanları İspanyolcaya çevrilmiş ve İspanya'da geniş bir okuyucu kitlesine sahip olmuştu. İspanya'nın önemli gazetelerinden biri olan Publico'da bugün yer alan habere göre, Pamuk'un henüz Türkiye'de satışa sunulan son romanı daha şimdiden Türkiye'de birçok kitap evinin vitrinlerinde sergilenmeye başlandı ve en kısa süre içerisinde İspanya'daki okurlarıyla da buluşacak.
 
592 sayfadan oluşan son romanı İspanyolca'ya "El museo de la inocencia" ismiyle çevrilecek ve tercümesinin tamamlanmasından sonra, önceki romanlarında da olduğu gibi en önemli kitap evlerinin vitrinlerini süsleyecek.
 
Bir aşk hikayesinin anlatıldığı romanla ilgili küçük ipuçları bulmaya çalışan İspanyol okular, kitabın biran önce İspanya'da da satışa sunulmasından büyük memnuniyet duyacaklarını söylediler.
 
Öte yandan İspanya'da bulunan birçok önemli kitap evi çalışanı ise, satışa henüz bugün çıkmış olmasına ve romanın daha İspanya'ya gelmemiş olmasına rağmen pek çok okurun bu kitabı sorduğunu belirtiyor.

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