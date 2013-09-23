Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk'un anlatımıyla gezilebilecek

Masumiyet Müzesi'ni Ekim ayından itibaren Orhan Pamuk'un kendi sesinden dinleyerek gezebilirsiniz.

Orhan Pamuk'un 27 Nisan 2012'de Çukurcuma'da açtığı Masumiyet Müzesi sesli rehber uygulaması ile yeni bir adım atıyor.

Pamuk'un kelime ve sesleriyle müzedeki her sergi için romandan yapılan alıntılarla zengin bilgiler içeren sesli rehber Masumiyet Müzesi deneyimine yeni bir katman ekliyor.

Masumiyet Müzesi sesli rehberi, Orhan Pamuk'un sesinden Türkçe ve Pamuk'un yanısıra müzisyen Richard Hamer ve British Council desteği ile British Council Bölgesel Sanat Direktörü Gregory Nash'in sesinden İngilizce olarak hazırlandı.

İngiliz Financial Times gazetesinde ünlü sanat tarihçisi Simon Schama’nın "dünyadaki en güçlü, en güzel, en insani ve en etkileyici çağdaş sanat eseri" olarak tanımladığı Masumiyet Müzesi'ne gelen ziyaretçiler, sesli rehber ile Orhan Pamuk'un müze hakkında aktardığı yeni bilgileri Pamuk’un sesinden dinleyebilecekler.

Ayrıca sesli rehberde yer alacak sesler arasında müzenin seslerini tasarlayan ve yerleştiren Cevdet Erek’in müze için düzenlediği sesleri ve Nil Karaibrahimgil'in 'İlk Türk Meyveli Gazozu' kutusu için bestelediği Meltem Gazozu şarkısı da bulunuyor.