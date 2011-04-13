'Masumiyet Müzesi' Independent Ödülü için yarışta

T24 - Orhan Pamuk “Independent” ödülü için Santiago Roncagliolo, Alberto Barrera Tyszka, Per Patterson, Jenny Erpenbeck ve Marcelo Figueras gibi isimlerle çekişiyor.



Independent Yabancı Roman ödülü İngiliz “The Independent” gazetesi tarafından İngiltere’de çevrilen çağdaş romanlara veriliyor. Nobel ödüllü Orhan Pamuk, konusu İstanbul’da bir yasak aşk olan “Masumiyet Müzesi” adlı romanı ile yarışıyor.



CNNTÜRK'ün haberine göre Pamuk’un 2006 yılında Nobel edebiyat ödülünü almasının ardından yazdığı ilk roman olan “Masumiyet Müzesi”, zengin Kemal’in fakir akrabası tezgahtar Füsun’a olan

aşkını anlatıyor.



“Masumiyet Müzesi” 10 bin sterlinlik (yaklaşık 25 bin TL) ödül yarışmasının finalinde daha önce de ödüller kazanmış romanlarla yarışacak. Diğer finalistler arasında Perulu yazar Santiago Roncagliolo’nun daha önce İspanya’nın Alfaguara ödülünü kazanan “Kızıl Nisan” adlı romanı da bulunuyor.



Roman küçük bir Latin Amerika kasabasında işlenen vahşi bir cinayeti konu alıyor. Venezuelalı yazar ve şair Alberto Barrera Tyszka’nın Herralde ödülünü kazandığı “Hastalık” adlı romanı da

finalistler arasında bulunuyor.



Independent ödülünü daha önce kazanan Per Petterson ise “Zaman Nehrini Lanetliyorum” adlı romanıyla yarışıyor.



Daha önce Pamuk’un yanı sıra Milan Kundera ve Paul Verhaegen gibi isimlerin kazandığı ödül, çevrilmiş en iyi çağdaş romana veriliyor ve yazar ile çevirmen arasında paylaştırılıyor. Bu yılın galibi 26 mayısta açıklanacak.





