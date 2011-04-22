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Yaşam

''MASUMİYET MÜZESİ'' FRANSIZCA YAYIMLANDI  PARİS (A.A)

22 Nisan 2011 17:08

-''MASUMİYET MÜZESİ'' FRANSIZCA YAYIMLANDI  PARİS (A.A) - 22.04.2011 - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un, ''Masumiyet Müzesi'' romanı Fransızca yayımlandı. Gallimard Yayınevi tarafından basılan kitabı, Fransızcaya Valerie Gay-Aksoy çevirdi.  Le Monde gazetesinin kitap eki, Fransızcaya çevrilen yeni romanı bugün geniş şekilde Fransız edebiyatseverlere tanıttı.  Fransa'da geniş bir okuyucu kitlesi bulunan Pamuk'un romanlarının önemli bir kısmı, daha önce Fransızcaya çevrilmişti. Orhan Pamuk'un, ''Kar'' romanı, 2005 yılında en iyi yabancı romana verilen ''Le Prix Médicis étranger'' ödülünü aldı.

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