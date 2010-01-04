Masumiyet Müzesi ayın kitabı seçildi!

T24 - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un İngilizceye çevrilen "Masumiyet Müzesi" adlı romanı, İngiliz kitabevi Waterstone's tarafından ayın kitabı seçildi.













Kitabevinin Londra'nın en işlek ve turistik caddelerinden Oxford Street'deki şubesinin vitrinlerinde yer alan "Masumiyet Müzesi" kitabı, 15 sterline (36 lira) satılıyor.



Kitapla ilgili olarak vitrinde yer alan posterde ise, "Nobel ödüllü yazardan, modern İstanbul'da geçen, saplantılı bir aşkı anlatan roman" yazısı yer alıyor.



Waterstone's'un başkent Londra ve Birleşik Krallık'ta birçok şehirde ayrıca İrlanda'da, Amsterdam ve Brüksel gibi bazı Avrupa şehirlerinde de şubeleri bulunuyor.



Pamuk'un kitabının ocak ayı boyunca, kitabevinin bazı şubelerinin vitrinlerinde yer alması bekleniyor.



Independent: "Türk lokumu tatlıdan ekşiye dönüşmüş"



Bu arada İngiliz Independent gazetesinin dünkü sayısında, kitap eleştirilerinden biri "Masumiyet Müzesine" ayrıldı.



James Urquhart imzalı eleştiride, "Bu romanda bir buluşma var, ancak kötü bir şekilde hız eksik" denilerek, "romandaki akışın yavaş olduğu" yorumu yapıldı.



Romanın konusundan bahsederek eleştirisine başlayan ve "Türk lokumu tatlıdan ekşiye dönüşmüş" başlığı atan Urquhart, romanın ilk bölümlerinin hızlı olduğunu, ancak ortalarına doğru yavaşladığını belirtti. James Urquhart ayrıca, Pamuk'un romanındaki kadın-erkek ilişkisinin, Türkiye'deki modern ve liberal hayat tarzıyla, geleneksel toplum arasındaki çatışmayı gözler önüne serdiğini ifade etti.