'Masumiyet Müzesi' açılıyor

Nobel ödüllü edebiyatçımız Orhan Pamuk’un son romanı “Masumiyet Müzesi” ile aynı ismi taşıyan bir vakıf kurulması için açtığı dava kabul edildi. Beyoğlu’nda kurulan vakfın hesabına 79 bin 453 TL yatırıldığı öğrenildi.



Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne vakıf kurulması için Orhan Pamuk tarafından açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, vakıfla ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yazı geldiğini, yasa ve tüzük hükümlerine göre yapılan araştırma sonucunda herhangi bir engelin bulunmadığı ifade edildi.



Mahkeme, davacı Orhan Pamuk tarafından kurulması istenen “Masumiyet Vakfı”nın kurulmasına izin vererek tescil yapılmasına karar verdi.



Bir aşk romanı olan Masumiyet Müzesi’nde Orhan Pamuk, günlük hayatın inceliklerine, resim, arkadaşlık, yalnızlık, mutluluk, gazeteler ve televizyon, aile gibi yazmayı sevdiği, kitaplarından iyi bildiğimiz pek çok konuya da değiniyor. Roman 1975 yılında başlıyor. Tekstil zengini Basmacı ailesinin iyi okumuş 30 yaşındaki oğulları Kemal ile uzak akrabaları, yoksul Keskin ailesinin 18 yaşındaki güzel kızı, tezgahtarlık yapan Füsun arasındaki aşk anlatılıyor. Evlenmeye hazırlanan Kemal, yıllardır görmediği genç kadınla karşılaştığında ona aşık oluyor. Füsun’a duyduğu aşk onu hiç terketmiyor ve hikaye günümüze kadar geliyor.