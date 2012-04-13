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Kültür-Sanat

Masumiyet müzesi açılıyor

Müze, romanın kahramanları Kemal’in, büyük aşkı Füsun’u hatırlatan eşyaları toplayıp bir müzede bir araya getirmesi fikrini hayata geçiriyor

13 Nisan 2012 21:39

Orhan Pamuk'un 2008'de çıkan romanıyla aynı adı taşıyan Masumiyet Müzesi, 28 Nisan Cumartesi günü açılıyor.

Dünyada bir romandan esinlenerek kurulan ilk müze olan Masumiyet Müzesi Çukurcuma’da 1897 yılında yapılmış bir binada yer alıyor.

Pamuk’un romanıyla aynı zamanda üzerinde çalışmaya başladığı ve on yılı aşkın bir sürede tamamladığı müzede binin üzerinde eşya var. Müze, romanın kahramanları Kemal’in, büyük aşkı Füsun’u hatırlatan eşyaları toplayıp bir müzede bir araya getirmesi fikrini hayata geçiriyor. Orhan Pamuk’un ‘romanı okuyanlar kadar okumayanların da ilgisini çekecek bir yer’ dediği müzede, 1950-2000 yılları arasındaki gündelik hayatı anlatan eşyalarla birlikte fotoğraf ve filmler de var.

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