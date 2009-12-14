Masumiyet Müzesi 2009'un en iyileri arasında





T24- Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı kitabı, Washington Post gazetesi tarafından yılın en iyi 10 kitabı arasında gösterildi.

Amerika'nın yazılı basındaki en saygın temsilcilerinden birisi olan Washington Post, 2009 yılının son günleri yaklaşırken bu yıla ilişkin 'en iyi' ve “en kötü” değerlendirmelerinde bulunmaya başladı. Bu çerçevede bugün özel bir kitap eki yayımlayan Washington Post 2009'un en iyi 10 kitabı arasında yaklaşık 2.5 ay önce İngilice baskısı piyasadaki yerini alan 'Masumiyet Müzesi'ni gösterdi. 'Kurgu' başlığı altında Post'un seçtiği beş kitaptan birisi olan 'Masumiyet Müzesi' böylece 2009'un en iyi 109 kitabı arasında katıldı. Post'un önemli kitap eleştirme-nlerinden Marie Arana, neden bu kitabı seçtiklerini açıkladığı kısa notta, Orhan Pamuk'u 'kendi jnerasyonunun en büyük yazarı' olarak nitelendirdi. Arana, ABD satış fiyatı 28.95 dolar olan eserin basit bir aşk öyküsü gibi okunmakla birlikte zengin bir metin çalışması olduğunu ifade etti.