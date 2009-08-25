Masumiyet anlaşması yapıldı

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un 10 yıldır çalışmalarını yürüttüğü Masumiyet Müzesi’nin hayata geçirilmesi için İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nda Genel Sekreter Yılmaz Kurt’un ev sahipliğinde bir imza töreni düzenlendi.



Masumiyet Vakfı adına imza törenine katılan Pamuk gelişmeleri anlattı.Ocak 2010’da tamamlanacak olan Çukurcuma’daki müzede yer alacak nesnelerin seçimi ve toplanmasına dair çalışmalar Pamuk tarafından yürütülüyor.



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın bütün tefrişatını üstlendiği Masumiyet Müzesi’nde, 1950’den 2000 yılına kadar İstanbul kültürünü yansıtan eşyalar, fotoğraflar, filmler üzerinden şiirsel ve dokümanter bir temsil gerçekleştirilmiş olacak.



Romanda yer alan 800 çeşit nesnenin toplandığını belirten Pamuk; “Yaklaşık 10 yıldır projelendirme çalışmalarını yürüttüğüm Masumiyet Müzesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteğiyle tamamlanıyor. İstanbul’un kültürel hayatını yansıtacak müzedeki objelerin birçoğunun toplanması çalışmaları tamamlandı. Kitabımda yer alan hayalî eşyaların tasarımı için de sanatçılarla çalışmalarımız devam ediyor. Ziyaretçilerin müzedeki tüm objeleri inceleyebilmesi yaklaşık 12 saatlik bir sürede tamamlanabilecek” dedi.

