-MASUM TÜRKER'DEN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimler için Saadet Partisi (SAADET), Demokrat Parti (DP), İşçi Partisi (İP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Hak ve Özgürlükler Partisi (HAKPAR), Yurt Partisi (YP) ve Genç Parti'ye (GP) işbirliği çağrısında bulundu. DSP ve BCP'nin seçim işbirliği konusunda uzlaşmaya varması dolayısıyla DSP Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısına, eşinin rahatsızlığı nedeniyle BCP Genel Başkanı Mümtaz Soysal katılamadı. BCP Genel Başkan Yardımcısı Turan Güneş, DSP ve BCP adına yaptığı ortak açıklamada, iki parti arasında varılan mutabakat doğrultusunda, 12 Haziran'daki milletvekili genel seçimler için bir grup BCP üyesinin, DSP saflarında seçime gireceğini ve seçim kampanyasında DSP'nin kampanyasına ekleneceğini belirtti. İktidara karşı bütün cumhuriyetçi güçlerin bir araya gelmesini ve iktidarın değiştirilmesini amaçladıklarını bildiren Güneş, şunları kaydetti: ''Cumhuriyeti bekleyen büyük tehlike karşısında dağınıklığın ve bencilliğin sırası değildir. Birbirlerini baraj altına düşürmemek koşuluyla Meclise girecek cumhuriyetçi parti sayısını artırmak, cumhuriyet karşıtlarının ezici bir blok oluşturmalarını önlemenin tek çaresidir. Bu önleme sağlanamazsa yeniden iktidara gelecek şimdiki iktidar partisinin, seçim sonrasında anayasa değişiklikleriyle başkanlık sistemi getirerek ülkeyi sonu karanlık bir rejime sürüklemesi kolaylaşmış olur. O bakımdan tehlike büyüktür ve seçim kampanyasından başlayarak cumhuriyetçi güçlerin bir arada tutulması her zamankinden daha çok önem kazanmıştır.'' DSP Genel Başkanı Masum Türker de seçim işbirliği konusunda BCP'nın yanı sıra başka partilerle de temas halinde olduklarını bildirdi. Birliktelik konusundaki temel ilkelerini ''cumhuriyetten yana olmak'' şeklinde ifade eden Türker, ''Seçim işbirliği konusunda SAADET, DP, İP, BTP, HAKPAR, YP ve GP'ye de çağrıda bulunuyorum'' dedi. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Türker, BBP'nin idam cezasının geri getirilmesi yönünde kampanya başlatıldığının anımsatılarak, ''DSP'nin bu konudaki yaklaşımı nedir?'' diye sorulması üzerine, DSP'nin, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asıldığı günden beri idama karşı olduğunu ve bu tavrını sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Türker, ''Seçim işbirliği ile 12 Haziran'da yüzde kaç oy oranına ulaşmayı hedefliyorsunuz?'' şeklindeki soruyu da Türker, yüzde 17 olarak açıkladı.