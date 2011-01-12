-MASUM TÜRKER: ''BAŞBAKAN CHP'YE BORCUNU ÖDESİN'' ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Milletvekili adayı olamayabileceği'' yönünde gündeme getirdiği iddiasına ilişkin olarak, ''Ben aday olamaz demedim. Olamayabilir, böyle bir tehlike var, tedbir alın diye söyledim. Bu konuda taraf değiliz. Biz hatırlattık, bir gün başa gelebilir. Bu konuda da daha evvel sayın Başbakan'ın seçilme hakkı yoktu. Seçilme hakkı için, CHP yardımıyla Siirt'ten seçilmesine olanak tanındı. CHP'ye borcu var. Bu maddeyi hemen kaldırsın'' dedi. Türker CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yaklaşan genel seçimlerdeki adaylığı konusundaki iddiasına ilişkin bir soru üzerine, Kılıçdaroğlu'nun ''aday olmayabileceğini'' değil, geçen referandumda oy kullanamadığı için ''aday olamayabileceğini'' söylediğini belirtti. Türker, iddiasını şu andaki Anayasa'da mevcut olan geçici 16. maddeye dayandırdığına işaret ederek, şöyle konuştu: ''Bu madde sadece 1982'de geçerliydi ise niye kaldırılmadı? Bu konuda, bunu söylememin üç nedeni var. Birincisi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçen referandumda oy kullanamadığı bir vaka. O zaman da bu gündeme geldiğinde bazı CHP'liler, 'Problem yok, oy kullanabilir' dediler. Sonuç, oy kullanılamadı. İkincisi, benim çok yakınım olan bir kişinin ikamet kaydı, hala ikamet ettiği yer için bir başkası 'Burada ben oturuyorum' diye dilekçe verdiği için herhangi bir inceleme yapılmaksızın silinmiş. Demekki bu işlemler oluyor. Üçüncüsü, YSK'ya, daha önce yaptığımız bir başvurunun yanıtını aldık. Sorumuz, 'Seçilmiş olan milletvekilleri 4 yıl için mi, 5 yıl için mi seçildiler?' idi. YSK, dedi ki; 'Biz kurul olarak ancak seçim sürecine girerken, seçim sırasında ve sonrasındaki işlemlere bakmakla yükümlüyüz. Daha önce herhangi bir bilgilendirmede bulunamayız.' Verdikleri yanıta göre, 2011'de seçim yapma keyfiyeti AKP'nin alacağı karara bağlıdır. Böyle bir durum olup da Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir durumu olunca, herkesin siyasal hakkını kullanmasından yana bir kişi olarak, katıldığım bir TV programında böyle bir şey olabilir, çözün, bunu dedim. Çözüm bize göre iki şekilde olur. Ya YSK'ya başvurup, buradan bağlayıcı karar alınması gerekir ya da Anayasa maddesinin kaldırılması gerekir. Bu konuda da daha evvel sayın Başbakan'ın seçilme hakkı yoktu. Seçilme hakkı için, CHP yardımıyla Siirt'ten seçilmesine olanak tanındı. CHP'ye borcu var. Bu maddeyi hemen kaldırsın. Kılıçdaroğlu, aday olamaz demiyor, olamayabilir diyoruz. Konuştuğum bazı hukukçular 'bu madde geçerli', bazıları 'değildir' diyor. Bu konuda erk olan yargının kararıdır. Anayasa Mahkemesi ya bu konuda bir açıklama yapacak, bu da YSK'yı bağlayacak, ya da YSK bu madde geçerli değildir diyecek. Doğrusu, bu konuda bizim herhangi bir tasavvurumuz yok. Böyle bir hatırlamada bulunduk. Kimseyle muhatap değiliz. Bu konuda ilginçtir AKP Grup Başkanvekili benim söylemimi okumadan karar veriyor. Ben aday olamaz demedim. Olamayabilir, böyle bir tehlike var, tedbir alın diye söyledim. Bu konuda taraf değiliz. Biz hatırlattık, bir gün başa gelebilir.'' Kılıçdaroğlu'nun, milletvekili adaylığı konusunun iktidar partisi tarafından gündeme getirilme olasılığı bulunduğunu öne süren Türker, ''Özellikle son halkoylamasında BDP'nin ambargo koyarak, oy kullandırmadığını biliyoruz. Orada, oy kullanmayan, aralarında milletvekilleri de var, bunların adaylıkları anında herhangi birileri, seçimle ilgili itirazlarını yaptıkları takdirde, şu anda bir içtihat olmadığı için tersine dönebilir. Tedbirini bugünden alın dedik. İster alırlar ister almazlar. Biz CHP'ye uyarıda bulunduk, hatırlattık. Temennimiz seçime tabiki girmesidir'' diye konuştu.