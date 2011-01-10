Masum Türker: Kılıçdaroğlu aday olamayabilir

T24-

DSP Genel Başkanı Masum Türker, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 Eylül 2010’daki Anayasa Değişikliği Referandumu’nda oy kullanamadığının altını çizerek, "CHP’liler tedbirini alsın. Anayasa’nın Geçici 16’ncı Maddesi’ne göre Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili adayı olamama ihtimali var. Geçici 16’ncı Madde"ye göre, yapılacak bir Anayasa Referandumu’nda kütüğe kayıtlı olan, oy kullanma ehliyeti olan veya oy kullanabilecek durumda olanların, oy vermemeleri halinde ilk 5 yl içinde ne aday olabilirler, ne de oy kullanabilirler. Şimdi söylüyorum uyansınlar diye. Muhalif birisi gider itiraz eder" dedi.



Seçim startını Karadeniz’den veren DSP Genel Başkanı Masum Türker, Ordu’da yerel Boztepe TV’ye konuk oldu. Burada gündeme ilişkin çeşitli açıklamalar yapan DSP Lideri Türker, anayasanın geçici 16’ncı Maddesi’ni hatırlatarak, önümüzdeki milletvekili genel seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili bile olamama ihtimali olduğunu söyledi. Türker, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 12 Eylül 2010’daki Anayasa Değişikliği Referandumu’nda oy kullanamadığının altını çizerek, Anayasa’nın Geçici 16. Maddesi’ne göre halkoylamasını takip eden 5 yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahalli seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamayacağını ve seçimlerde aday olamayacağını söyledi. CHP’nin lidersiz bile kalabilme tehlikesinin oluşabileceğini vurgulayan Türker, "CHP’liler tedbirini alsınlar. Anayasa’nın Geçici 16’ncı Maddesi’ne göre Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili adayı olmama ihtimali var. Bunu biliyor musunuz? Yapılacak bir Anayasa Referandumu’nda kütüğe kayıtlı olan, oy kullanma ehliyeti olan veya oy kullanabilecek durumda olanların, oy vermemeleri halinde ilk 5 yıl içinde ne aday olabilirler, ne de oy kullanabilirler. Bizi dinleyen merak eden varsa, açsın Anayasa’nın Geçici 16’ncı Maddesi’ni okusunlar. Ben şimdi söylüyorum uyansınlar diye. Gidip bu konuda karar alsınlar. Niye? Yarın öbür gün seçime gideriz aday olur, tam seçilecekken muhalif birisi gider itiraz eder" diye konuştu.



"BELKİ RECEP Tayyip Erdoğan ŞİMDİ BORCUNU ÖDER"



DSP Genel Başkanı Masum Türker, CHP’lileri şimdiden uyardığının da altını çizerek, "Tedbir alın. CHP bir zamanlar seçilme hakkı olmayan Recep Tayyip Erdoğan için Anayasa’yı değiştirip, ona seçilme hakkı verdi. Gitsinler belki Recep Tayyip Erdoğan da şimdi borcunu öder. Bu sefer o seçme hakkı için özel bir yasa hazırlar. Bunu araştırsınlar, incelesinler" dedi.



GEÇİCİ 16. MADDE

Anayasanın halkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukuki veya fiili herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasanın halkoylamasını takip eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahalli seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar.