-MASUM TÜRKER CHP'DEN UMUTSUZ İZMİR (A.A) - 15.01.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, ''Kemal Bey havasıyla oy CHP'ye gitmiyor. Sandıktan CHP'yi iktidar yapacak oy çıkmaz asla'' dedi. Türker, İzmir Ticaret Odasını (İZTO) ziyaretinde yaptığı konuşmada, yaklaşan genel seçimleri hatırlatarak, AK Parti'nin ''tek parti'' olmaktan çıkması için ''oyunun bozulması'' gerektiğini söyledi. CHP'nin seçim sürecine ikinci parti olarak, yani ''avans vererek'' başladığını ifade eden Türker, ''AKP bayağı yükselmiş durumda. Kemal Bey havasıyla oy CHP'ye gitmiyor. Asla sandıktan CHP'yi iktidar yapacak oy çıkmaz'' dedi. Türker, AK Parti'ye gidecek oyların bölünmesi gerektiğini, bunun yolunun da ''saldırının'' fazla olmasından geçtiğini, kendisinin bir süredir bunu yaptığını söyledi. CHP-DSP birleşmesine de değinen Türker, ''Birleşirseniz sizinle propagandayı paylaşmıyorlar. 'Sana 15 milletvekili verdim' diyor ve sizi kendi içinde yok ediyor'' şeklinde konuştu. Türker, iktidarın sivil toplum örgütlerinden hangilerinin boyun eğmediğine baktığını savunarak, İzmir'dekilerin hiçbirinin boyun eğmeyeceğini, çünkü İzmir'in her zaman demokrasinin simgesi olduğunu ifade etti. Türkiye'de iş adamının, sanayicinin uluslararası sermayeye karşı korunmasız durumda bırakıldığını belirten Türker, ''Sermaye varsa işçiye iş var. Biz öyle iş dünyasına karşı değiliz, öcü gibi görmüyoruz'' şeklinde konuştu. Türker, İzmir'in Expo 2020 aday adaylığına ilişkin de kentin avantajlarının bulunduğunu, Ankara'ya karşı en büyük artısının da deniz ulaşımını kullanılabilmesi olduğunu bildirdi.