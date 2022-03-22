Mastürbasyon videosu sızdıktan sonra kariyeri etkilenmişti; Simon Rex, Hollywood'a porno yıldızını canlandırdığı Red Rocket ile döndü

Oyuncu Simon Rex, bir porno yıldızını canlandırdığı Red Rocket filminin ardından kendi porno endüstrisindeki geçmişini anlattı.

El Pais’e konuşan Simon Rex, 19 yaşında keşfedilmesiyle başlayan ünlülük yolculuğunda ilk olarak markalar için modellik yapmaya başladığını anlattı. Modelliğin ardından 1990’larda oyunculuk teklifleri alan ve MTV'de sunuculuk yapan Rex’in geçmişte çektiği pornografik görüntüler sızdı.

Rex’in tek başına mastürbasyon yaptığı görüntünün yayınlanmasıyla Disney’le bir film anlaşması iptal edilse de Jack&Jill, Felicity gibi dizilerde yan rollere devam etti. Rex, mastürbasyon görüntülerinin ardından sunuculuk yaptığı MTV’nin kendisine “Başka insanlarla seks yaptığın kasetler de var mı?” Diye sorduğunu anlattı. Rex, başka kasetler olsaydı kariyerinin o noktada biteceğini düşündüğünü söyledi.

Mastürbasyon yaptığı videoların ardından bir süre dizilerde oynasa da ünü aynı şekilde devam etmeyen Rex, Hollywood’a dönüşünü bir porno yıldızını canlandırdığı Red Rocket filmiyle yaptı.