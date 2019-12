'Mastürbasyon sahnesi bir ilkti'

Avşar, 'Berlin in Berlin' filmindeki unutulmaz mastürbasyon sahnesinden rahatsızlık değil, aksine gurur duyduğunu belirtti.



16 yıldır konuşuluyor Hülya Avşar, yönetmen Sinan Çetin’in 1993’te çektiği ‘Berlin in Berlin’ filminde Cem Özer ile başrol oynamıştı.



Hülya Avşar’ın filmdeki mastürbasyon sahnesi yıllardır konuşuluyor. Hülya Avşar daha önce yaptığı açıklamada “Filmde bir sevişme sahnesi vardı. Oynamak istemedim. Sonra düşündüm, gencecik kadın, dul kalmış. ’Mastürbasyon yapsın’ dedim. Sinan atladı tabii” demişti. Sinan Çetin de “Hülya mastürbasyonu bilmiyordu, biz öğrettik” yorumunu yapmıştı.



‘Rahatsız değil, gururluyum'



Hülya Avşar geçen cumartesi akşamı da Star TV’deki ‘Ya Şimdi Ya Hiç’te yine ‘Belin in Berlin’ filminden bahsetti. Mastürbasyon sahnesinden rahatsızlık değil, aksine gurur duyduğunu belirten ve bunun çok doğal olduğunu söyleyen Hülya Avşar “Herkes tarafından takdir edilmesi gereken bir sahne. Çünkü tamamen gerçekçiydi ve şimdiye kadar bizim sinemamıza hiç yansımamıştı” dedi.