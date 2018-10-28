ANKARA (DHA) - Türkiye Badminton Federasyonu\'nun 2018 faaliyet programında yer alan ve Badminton Federasyonu\'nun eski başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu anısına gerçekleşen \'Masterlar ve Halk Badminton Cumhuriyet Kupası\' sona erdi.

Masterlar ve Halk Badminton Cumhuriyet Kupası, 26-28 Ekim tarihleri arasında Ankara\'da bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde yapıldı. 24 ilden 131 sporcunun madalya mücadelesi sonunda federasyon başkanı Murat Özmekik, 1993-1997 yılları arasında federasyon başkanlığını yürüten Akın Taşkent ve kurul üyeleri kazananlara ödüllerini verdi.

Ödül alanlar arasında Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik de vardı. Özmekik 45 Yaş Üstü Masterlar Tek Erkekler Şampiyonu oldu. 3 gün süren şampiyonada sporcular; 35+ yaş, 40+yaş, 45+yaş, 50+yaş, 55+yaş, 60+yaş, 65+yaş olmak üzere 7 yaş grubunda yarıştılar.

Ödül töreni ardından federasyon başkanı Özmekik 25\'inci yıl anısına; Badminton\'a 25 yıldır emeği geçen veteranlara tabak hediye etti.

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