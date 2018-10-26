ANKARA,(DHA)

Türkiye Badminton Federasyonu\'nun 2018 faaliyet programında yer alan ve Badminton Federasyonu Eski Başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu anısına gerçekleşecek olan \'Masterlar ve Halk Badminton Cumhuriyet Kupası\' başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde 26-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona federasyon başkanı Murat Özmekik ve 1993-1997 yılı eski federasyon başkanı Akın Taşkent\'in yaptığı açılış konuşmalarıyla start verildi. 2017 yılı Tek Erkekler kategorisi Türkiye Şampiyonu olan federasyon başkanı Murat Özmekik\'in de madalya mücadelesi vereceği şampiyonaya 24 ilden 131 sporcu katıldı. 3 gün sürecek olan şampiyonada sporcular; 35+ yaş, 40+yaş, 45+yaş, 50+yaş, 55+yaş, 60+yaş, 65+yaş olmak üzere 7 yaş grubunda madalya mücaledesi verecek.

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