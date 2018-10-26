T24 LogoT24 Logo
Spor

Masterlar ve Halk Badminton Cumhuriyet Kupası başladı

ANKARA,(DHA) Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2018 faaliyet programında yer alan ve Badminton Federasyonu Eski Başkanı Prof

26 Ekim 2018 22:33

ANKARA,(DHA)

Türkiye Badminton Federasyonu\'nun 2018 faaliyet programında yer alan ve Badminton Federasyonu Eski Başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu anısına gerçekleşecek olan \'Masterlar ve Halk Badminton Cumhuriyet Kupası\' başladı. 
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde 26-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona federasyon başkanı Murat Özmekik ve 1993-1997 yılı eski federasyon başkanı Akın Taşkent\'in yaptığı açılış konuşmalarıyla start verildi. 2017 yılı Tek Erkekler kategorisi Türkiye Şampiyonu olan federasyon başkanı Murat Özmekik\'in de madalya mücadelesi vereceği şampiyonaya 24 ilden 131 sporcu katıldı. 3 gün sürecek olan şampiyonada sporcular; 35+ yaş, 40+yaş, 45+yaş, 50+yaş, 55+yaş, 60+yaş, 65+yaş olmak üzere 7 yaş grubunda madalya mücaledesi verecek.
FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHA Türkiye Badminton FederasyonuBadminton Federasyonu Eski Başkanı Prof Dr FaikHalk Badminton Cumhuriyet KupasıBadminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık MerkeziEkimMuratAkın TaşkentTek ErkeklerTürkiyeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24