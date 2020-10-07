Masterchef'te 'sızıntı' durdurulamıyor

Televizyonun ilgiyle izlenen yapımlarından Masterchef'te 'sızıntılar'ın ardı arkası gelmiyor. Daha takım düelloları başlamadan 16 kişilik kadronun sızdığı programda, şimdi de 3-0'lık galibiyet iddiası ortaya atıldı.

TV8'de yayınlanan programın izleyici ile buluşmasından önce elenecek isimler ve onların yerlerine gelecek kişilerin Instagram üzerinde bir hesap tarafından 'analiz' adı altında sızdırılması ile Arem'in yarışmaya döndüğü hafta Berk'in eleneceği, sonraki hafta Gülşah'ın gideceğini günler öncesinden yazılmıştı.

Hatta bu hesaptan yapılan paylaşımlarda Berker'in yarışmaya tekrar dönecek kişi olduğunu da yazıldı.

5. haftada elenen Selin'in yerine Walison'un, 6. hafta elenen Celal'in yerineyse Didem'in geleceğinin zaten çok önceden belli olduğu, 7. haftaysa Duygu'nun eleneceği yazıldı.

Son olarak yarışmacılardan Esra'nın mavi takımla 3-0'lık bir galibiyete imza attığı, elenen isminse 3 oyunu da kaybeden kırmızı takımdaki Walison olduğu iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başladı.