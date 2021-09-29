Masterchef'te gerilimli anlar: Hep aynı şeyi yapıyorsun, yerine geç!

MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu oynanırken ilginç anlar yaşandı. Şef Somer Sivrioğlu, yarışmadan çekilmek isteyen Araz'a "Yerine geç" diye bağırdı.

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Oyunda yarışmacılardan, Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı olan karides sirun yapmaları istendi.

Ancak oyun sırasında malzemelerini bulamayan Araz, "Şefim burada un yok, hiçbir şey yok bende. Ben çekiliyorum yarışmadan" diye bağırdı.

Araz'ın bu sözleri üzerine sinirlenen Şef Somer Sivrioğlu ise hızlı adımlarla yarışmacının yanına gitti.

Ünlü şef, "Aras bak hep aynı şeyi yapıyorsun. Burada food team diye bir şey var. Biz senin şefiniz, sürekli malzeme soruyorsun bize. Git food team le konuş. Yerine geç" diye bağırdı.