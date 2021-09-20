Masterchef'te elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenen isim Tunahan oldu. Elemeye kalan 6 yarışmacı iki etapta mücadele etti ve jürinin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'e veda eden isim Tunahan olarak belirlendi.

Yarışmanın yeni bölümünde elemenin ilk etabında 6 yarışmacıya pirinç verildi ve bu ürünü kullanarak birer yemek hazırlamaları istendi. Şefler, tezgahlarında yemeklerini yapabilmek için dakikalarca ter döktü ve sunumlarını gerçekleştirdi. Şefler de bu tabaklardan tadımlarını gerçekleştirdi. Tadım sonrasında yemekleri başarılı bulunan Azize, Burcu ve Hasan, yarışmaya devam etme hakkı kazandı.