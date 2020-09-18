Masterchef'te eleme potasına giren 4 isim belli oldu!

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef'te iki isim daha eleme potasına girdi.

MasterChef'in son bölümünde, kırmızı ve mavi takımın sınıf atık konseptinde mücadele verdiği gecede, soğuk veya sıcak başlangıç, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüyü en iyi yapan takım mavi takım oldu.



Kırmızı takımda ise dokunulmazlığı kazanan isim Eray oldu. 2 ismin eleme potasına girdiği MasterChef'te böylece 4 eleme adayı kesinlik kazandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı alan Eray, eleme adayı olarak Sefa'nın ismini verdi.

Kırmızı takımda yapılan oylamada diğer eleme adayı da Selin oldu.

MasterChef'in önceki dokunulmazlık oyununda eleme adayları Serhat ve Özgül olarak belirlenmişti.