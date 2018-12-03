MasterChef Murat'ın eşi: Böyle bir insan değildi, keşke girmeseydi o yarışmaya

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasından diskalifiye edilmesiyle gündeme gelen Murat Özdemir (MasterChef Murat), çok para harcadığını ve bağış yaptığını belirterek, “Şu an param yok, kartta varsa onunla yemek yiyeceğiz” dedi. Özdemir, intihara kalkıştığı iddialarını da yalanladı.

Kanal D’de yayınlanan ‘2. Sayfa’ programına konuşan Murat Özdemir, “Maalesef ben çok para harcıyorum, param kalmadı. Çok da bağış yaptık, şu an param yok. Kartta varsa onunla yemek yiyeceğiz. Evde makarna yiyoruz onu da 2 liraya alıyoruz. İntihar ettiğim yalan. Ben hanım köylüyüm, patron hanım” ifadelerini kullandı.

"İnşallah daha iyi olacak"

MasterChef Murat’ın eşi Nebahat Özdemir ise programda yaşananlarla ilgili olarak, “Eşimi öyle görünce tabii ki üzülüyorum. Aslında eşim çok iyi bir insan, kalbi temiz… Ama sinirlendiği zaman biraz değişiyor” diye konuştu. Eşinin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri kendisi evde değilken çektiğini kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

“Eşimi öyle görünce çok üzülüp, ağladım. Çok şey kaybettim, eşimi kaybettim. Böyle bir insan değildi. Keşke girmeseydi o yarışmaya. Bu duruma bütün sevenleri üzülüyor. İnşallah daha iyi olacak."