MasterChef Murat, gözaltına alındı

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasından diskalifiye edilmesiyle gündeme gelen Murat Özdemir'in (MasterChef Murat) gözaltına alındığını iddia etti. Fenomen yarışmacının, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

MasterChef yarışmasındaki ilginç davranışlarıyla gündemden düşmeyen ve diskalifiye sonrası sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla adından söz ettiren Murat Özdemir, polisler tarafından gözaltına alındığını öne sürdü. Özdemir'in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Polis aracından ve karakol önünden yayın yayan Murat Özdemir, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu sırada Murat Özdemir'den kamerayı kapatması istendi.