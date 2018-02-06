T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mastercard ve VISA'dan kripto para işlemlerine ek ücret

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat (DHA) – Dünyanın önde gelen ödeme sistemlerinden Mastercard ve VISA, kripto para birimleri işlemlerinde aldığı ücretleri yükseltti

06 Şubat 2018 19:06

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat (DHA) – Dünyanın önde gelen ödeme sistemlerinden Mastercard ve VISA, kripto para birimleri işlemlerinde aldığı ücretleri yükseltti.

Mastercard ve VISA ödeme sistemleri, kredi veya banka kartları aracılığıyla gerçekleştirilen sanal para birimleri işlemlerinden yüzde 4.0 işlem ücreti tahsil ediyordu. Getirilen yeni düzenleme ile, müşterilerin kredi veya banka kartları aracılığıyla yapılan kripto para alışveriş işlemlerinde yüzde 4’lük şilem ücretinin yanında kart sağlayıcılarına da ayrıca yüzde 5 ödeme yapılması gerekecek.

Gerçekleştirilen kripto para alışveriş işlemleri bankalar tarafından “nakit avans” adı altında işleniyor. Ancak, nakit avans alımları tüketicilerin kredi kartı işlemlerinde uygulanan komisyon ödemelerinden daha farklı gerçekleştiği için ödenen işlem ücreti artıyor.

MasterCard ve VISA’nın yeni uygulaması kapsamında ise yatırımcıların her gün sürekli olarak değişen kripto para işlemlerini kredi kartlarıyla yaptıkları takdirde, işlem ücretlerin yanında sigorta ücretiyle birlikte toplam yüzde 10 komisyon ödemeleri gerekecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçDHADünyanınMastercardVISAGetirilenGerçekleştirilenAncakMasterCardVISAnın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24