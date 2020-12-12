Mastercard ve Visa, porno sitesinde harcama yapılmasını engelleyecek

Mastercard ve Visa, müşterilerinin, kredi kartları aracığıyla porno sitesi “Pornhub” üzerinden harcama yapmalarını engelleyeceğini duyurarak; gerekçe olarak ise söz konusu sitede tecavüz ve çocuklarla ilgili görüntülerin yer almasını gösterdi.

İki firma, The New York Times yazarı Nicholas Kristof’un konuyla ilgili yaptığı kapsamlı araştırmada dile getirdiği şikayetleri de engelleme nedenleri arasında gösterdi.

Bu araştırmada, söz konusu porno sitesinin, tecavüz videolarıyla istila edildiği suçlaması getirilirken, çocuk tecavüzleri ile birlikte ırkçı ve kadın düşmanı içeriklerle, plastik poşetlerde boğulan kadın görüntülerinin de yine bu sitede yer alması sert bir şekilde eleştiriliyor.

Porno sitesi suçlamaları reddetti

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Pornhub sitesi ise geçen hafta The Associated Press’e yaptığı açıklamada “sorumsuzluk” olarak değerlendirdiği suçlamaların doğru olmadığını savunmuştu.

Pornhub, çocuk pornosu ve tecavüz içeren görüntülere yer verilmediği ve takip servisinin siteye yasa dışı bir görüntü yüklenip yüklenmediğini sürekli kontrol ettiğini iddia etmişti.İnternet üzerinden ödeme hizmeti yapan “PayPal”, geçen yıl yine bu yönde bir karar almıştı.

Bu arada Mastercard yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı pornografik görüntüler içeren ürünleri sunan diğer porno siteleri için de bu yönde bir karar alabileceği ve uzmanlarının konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdüğü duyuruldu.