MasterCard: Türkler hediyede Avrupa'nın en cömerti

Avrupa çapında, tüketicilerin harcama alışkanlıklarını ölçümleyen MasterCard, Türklerin yakınlarına hediye alırken en cömert davranan halk olduğunu açıkladı. Araştırmaya göre, kendilerini mutlu etmek için aylık ortalama 49 Euro harcayan Türkler, konu yakınlarına küçük hediyeler almaya gelince aylık ortalama 58 Euro'yu gözden çıkarıyor.

Türkiye'nin yanı sıra, Almanya, İtalya, Belçika, Fransa, İsveç, Rusya ve İngiltere'de, 12 bin tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen "Küçük Mutluluklar Endeksi" araştırmasına göre, Avrupalıların yüzde 59'u kendilerini ödüllendirmek amacıyla küçük hediyeler satın alıyor. Son yıllardaki ekonomik çalkantılara rağmen kişisel harcamalarını sürdüren Avrupalı tüketiciler, ayda en az bir defa, kendilerine küçük bir hediye satın almak için ortalama 51 Euro'yu gözden çıkarıyor. Para harcarken son derece dikkatli davranmaları gerektiğinin bilincinde olan Avrupalılar, yine de kendilerini, mutluluk veren küçük hediyelerle ödüllendirmekten vazgeçmeyeceklerini ifade ediyorlar.

Kendilerine en çok harcayan Almanlar, en az pişman olan Türkler

Araştırma sonuçları, Almanların kendilerine küçük hediye almak için harcadıkları aylık ortalama 72 Euro ile, 51 Euro olan Avrupa ortalamasının oldukça üzerine çıktıklarını gösteriyor. Kendilerine küçük bir hediye alırken en fazla para harcayan Almanları, 58 Euro ile İtalyanlar, 57 Euro ile Belçikalılar takip ediyor. Türkler, kendilerine mutluluk verecek küçük alışverişleri için aylık ortalama 49 Euro'yu gözden çıkarıyor. Tutumluluklarıyla bilinen İngilizler ise, sadece 32 Euro ayırıyor. Buna rağmen, kendilerine para harcadıkları için suçlu hissedip hissetmedikleri sorulan Avrupalılardan, yüzde 25 oranla en fazla İngilizler para biriktirmek yerine harcama yaptıkları için kendilerini suçlu hissediyor. Türkler ise, yüzde 7'lik oranla en az suçlu hisseden kesim. Türkleri, yüzde 10 ile Almanlar ve Ruslar takip ediyor.

Avrupalılar, kendilerini küçük hediyelerle ödüllenmelerine neden olarak da sırasıyla, 'kendilerini neşelendirmek', 'hafta sonu olması', 'kutlanacak bir konu olması', 'tatil olması' ve 'maaş alma'yı gösteriyor. Türk tüketicilerin yüzde 40'ının kendini ödüllendirme nedeni ise, Avrupa'nın geneli ile aynı: 'neşelenmek'.

Türkler yakınları için daha çok harcayan tek ülke

Araştırmaya göre, en eli açık ülke Türkiye. Türkler, Avrupa'da, yakınları için hediye alırken, kendine harcadığından daha fazla harcayan tek ülke. Kendisi için 49 Euro harcayan Türkler, konu yakınlarına küçük bir hediye almaya geldiğinde 58 Euro'yu gözden çıkarıyor. Türkiye'yi 55 Euro ile Almanya, 53 Euro ile Belçika, 45 Euro ile İtalya, 44 Euro ile Rusya, 42 Euro ile Fransa, 41 Euro ile İsveç takip ediyor. İngilizler, kendilerine hediye alırken yaptığı tutumluluğu, yakınlarına alırken de göstererek ortalama 21 Euro ile listenin sonunda yer alıyor.

Neşelenmek İsteyen giysi ve yiyecek alıyor

"Küçük Mutluluklar Endeksi"nin Türkiye sonuçlarına göre, kendisini ödüllendirerek neşelenmek isteyen Türkler en çok, elbise, çanta ayakkabı (yüzde 69), yemek (yüzde 35) ve çikolata / tatlı / kek (yüzde 33) alıyorlar. Bunları sırasıyla kitap / dergi, sinema / tiyatro, konser / spor karşılaşması bileti, kozmetik alışverişi ve tatil izliyor. Saç kestirmek ve kişisel bakım yaptırmak da neşe veren harcamalar arasında yer alıyor. Tüketicilerin çoğunluğu ayda bir kez kendini ödüllendirecek bir alışveriş yaptığını ifade ediyor. Yarıya yakını ise, para biriktiriyor olsa da, kendisini ve çevresini küçük hediyelerle ödüllendirmekten vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Türkler sevdiklerine en çok giysi, takı ve saat alıyor

En fazla ailesini ve eşini mutlu etmek amacıyla küçük hediyeler aldığını belirten Türk tüketiciler, bu amaçla, ayakkabı, elbise, çantadan sonra (yüzde 67), mücevher, saat (yüzde 33), çikolata, tatlı, kek (yüzde 31) ve yemek (yüzde 29) harcaması yaptığını söylüyor. Klasik hediye çiçek (yüzde 25) daha alt sıralarda yer alıyor.