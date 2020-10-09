MasterChef yarışmacısı parmağını blendera kaptırdı

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Sefa, bireysel dokunulmazlık oyununda blenderı çalıştırmak isterken parmağını kesti.
TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında çalışan blenderı tutmak isteyen Sefa'nın eli kesildi. Acı içinde kalan Sefa'nın elindeki kanamayı gören Danilo Zanna, sağlık görevlilerinden yardım istedi.
Sefa'nın kesiğine müdahale edilip kanaması durdurulurken, gerekli kontrollerin ardından Sefa'nın eli sarıldı. Müdahaleden sonra Sefa'nın ciddi bir sorununun olmadığı öğrenildi.
Müdahalenin ardından eli sargıya alınan ve eldiven takarak yemeğini devam etmek isteyen Sefa, zaman kaybı yaşadığı için yemeğini tam pişiremedi. Şeflerin karşısına eksik tabakla çıkan Sefa gözyaşlarını tutamadı.