MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020, eleme gecesi bölümüyle ekrana geldi. Eleme adayı olarak belirlenen yarışmacılardan 6 isim bir hafta daha yarışmaya devam edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

Eleme adayı olan 6 isimden Uğur, Gülşah, Emir, Berk, Duygu ve Ayyüce iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak yaratıcılık bölümünde karşılaştı.

6 yarışmacıdan şeflerin en az beğendiği yemeği hazırlayan 3 yarışmacı Gülşah, Uğur ve Berk olarak belirlendi.



Eleme finalinde karşılaşan bu üç yarışmacı şef Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı perde pilavını yapmaya çalıştı. Oyun sonunda Uğur gecenin birincisi seçilerek elenmekten kurtuldu.



Final bölümünde perde pilavı hazırlayan yarışmacılardan Berk İlter'in tabağı ise en az beğenilen tabak oldu ve MasterChef'e veda etti.