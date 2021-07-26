MasterChef Türkiye'de yaptığı yemeğe teri damlayan yarışmacı diskalifiye edildi

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin üçlü düello elemelerinde, Oktay Uğur kafasından damlayan terler yoğurduğu hamura karıştığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. Yarışmacının terlemesinden şüphelenen jüri Mehmet Yalçınkaya ise, kamera görüntülerini inceledikten sonra kararını verdi. Şef Yalçınkaya, yemeği tatmadı ve yarışmacıyı stüdyodan gönderdi.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinde bir yarışmacı diskalifiye edildi.

Yarışmada şeflerin istediği erişteyi yapmak için hamur yoğuran yarışmacı Oktay Uğur'un teri o esnada yoğurduğu hamura aktı.

Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen Mehmet Yalçınkaya ise uyarılarının ardından kamera kayıtlarını inceledi. Bu konuda sık sık yarışmacıyı uyaran şef, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti.

Ünlü şef, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeği tatmadı. Böylece yarışmacı yaşadığı olayın ardından diskalifiye edildi.