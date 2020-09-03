MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacılar, çölyak hastalarının yiyebilecekleri yiyeceklerden hazırlayarak, en iyi tabakları ortaya çıkarmaya çalıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek takım da mavi takım yarışmacıları oldu.

MasterChef'te takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Yarışmacılar şeflerin istediği uzak doğu mutfağından 'tom yum goong' çorbasını en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçti. Bu bölümde ise en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı şefler tarafından Barbaros olarak belirlendi.