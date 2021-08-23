MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılan son isim belli oldu

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde kadroya katılan 16'ncı isim Sergen Özen oldu.

MasterChef Türkiye'de 16 kişiden oluşan ana kadro için yarışmacılar son kez mücadele etti. Emre'nin 15. yarışmacı olarak oyunu almasının ardından yedeklerden gelen isimler, son yarışmacı olmak adına tezgah başına geçti. Günün kazananı Sergen oldu ve 16'ncı yarışmacı olarak ana kadroya girdi.

MasterChef Sergen Özen kimdir?

1996 doğumlu olan Sergen Özen, Tekirdağ'dan yarışmaya katıldı. Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.

Yarışmaya demi glace sosu ile mantarlı kuzu yemeği ile katılan Sergen, üç evetle yarışma adayları arasına girmeyi başarmıştı.