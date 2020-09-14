MasterChef’te kim elendi?

MasterChef'te elenen isim iki aşamalı yarış sonunda belli oldu. Hafta boyunca oynanan üç dokunulmazlık oyunu sonrasında Eray, Arem, Ebru, Furkan, Ayyüce ve Duygu eleme adayı olmuştu. İki aşamalı eleme oyununda son üçe kalan Arem MasterChef'te elendi.

MasterChef’in yayınlanan son bölümde elenen yarışmacı belli oldu. Kırmızı takımdan 4, mavi takımdan 2 yarışmacının yer aldığı eleme turunda şefler ilk olarak ana lezzetin patlıcan olduğu bir yemek, final oyununda ise ‘Istakoz dolgulu ravioli’ yapılmasını istedi. Son üçe kalan Duygu, Arem ve Furkan elenen yarışmacı olmamak için kıyasıya mücadele sergiledi.

Eleme gecesinin ilk etabında 6 yarışmacı patlıcanın ön planda olduğu yemekler hazırlayarak şeflerin beğenisine sundu. 6 yarışmacıdan gecenin kazananı Ayyüce oldu. İkici beğenilen tabak Eray ve üçüncüsü ise Ebru'nun hazırladığı tabak seçildi.

Duygu, Arem ve Furkan arasındaki final oyununda ise şefler ‘Istakoz dolgulu ravioli' yapılmasını istedi. Yapılan değerlendirmenin ardından MasterChef 2020'den elenen yarışmacı Arem oldu.