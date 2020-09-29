MasterChef'te kaptanlar ve takımlar belli oldu

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef'te kırmızı ve mavi takım kaptanları ve kaptanların belirlediği takımlar belli oldu.

MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde en iyi lahmacunu yaparak mavi takıma kaptan olan isim Serhat oldu. Mavi takımın kaptanlığına seçilen Serhat, kırmızı takımın kaptanlığına Barbaros'u seçti.

Heyecanlı geçen mücadelede, kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden kuruldu. MasterChef'in 28 Eylül tarihinde takımlar şu şekilde kuruldu;

Mavi takım; Serhat, Furkan, Tanya, Eray, Sefa, Uğur, Özgül, Didem.

Kırmızı takım; Barbaros, Esra, Emir, Duygu, Berker, Ayyüce, Ebru, Walison.