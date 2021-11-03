MasterChef'te "jüri değişiyor" iddiası!

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu arasında maaş krizi çıktığı iddia edildi.
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışmanın jüri koltuğunun gelecek sezon değişeceği iddia edildi.
Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı öne sürüldü.
İddialara göre, Mehmet Şef, kendisinin Türk Lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş alması karşısında yönetime rest çekti.
Bu gelişmelerin ardından Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten ayrılacağı öne sürüldü.