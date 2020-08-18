MasterChef'te ilk takımlar kuruldu; yarışmacılar birbirine girdi!

Ana kadro seçimlerinin tamamlandığı MasterChef Türkiye'de ilk kaptanlık oyunu oynanırken, takım seçimlerinde yarışmacılar arasında gerginlik yaşandı.

TV8'de yayınlanan MasterChef 2020'de 16 kişilik ana kadro yarışmacılarının seçildiği yarışmada ilk kaptanlık oyununu Tanya kazandı. Kaptan seçilen Tanya mavi takımın kaptanı olarak da Ayyüce'yi seçti.

Takım seçimlerinde sona kalan Gülşah, "Sessiz atın çiftesi pek olur. Ben son seçildim ama gün sonunda 'Keşke seni ilk seçseymişiz' diyeceksin" dedi. Bunun üzerine karşı takımın kaptanı Ayyüce ise kendi eleme oyununda şef Mehmet Yalçınkaya'nın o deyimi kendisine söylediğini belirterek Gülşah'ı uyardı.

Ortamın gerginliğinden rahatsız olan Serhat ise yarışmacılara açık oynaması gerektiğini ve sorunun kimdeyse direkt isim vererek konuşması gerektiğini belirtti.

Karşı takımdaki Eray ise tartışmaya dahil olarak "Benim kişisel olarak kimseyle problemim yok. Gülşah'ı savunmuyorum sadece onun çalışma şeklini gördüm. O burada 'Demek ki burada sinsilik yapmak lazım' diyor. Eğer bu şekilde başlayacaksak ben de büyütürüm meseleyi benim için sorun yok. Laf çarpıtıldığı zaman benim sinirim bozuluyor" dedi.

MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu

Tanya'nın takımında Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir yer alıyor. Ayyüce'nin kaptan olduğu kırmızı takımda ise Serhat, Duygu, Barbaros, Uğur, Furkan, Sedat, Celal yer aldı.