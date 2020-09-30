MasterChef'te eleme adayı iki isim belli oldu

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

Mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyununda mavi takım kazanarak dokunulmazlık sahibi oldu.



Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yapılan oyun sonucunda Emir bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir ise yarışmanın kuralları gereği ilk eleme adayını seçti ve Esra haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu gelişme sonunda kırmızı takım içerisinde ikinci eleme adayı için oylaması yapıldı ve en fazla en fazla eleme adayı oyunu alan Duygu bu haftanın ikinci eleme potasına giren isim oldu.