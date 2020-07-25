MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde düellolara devam edilirken, yarışmacı Mohammed Ayad yaptığı kritik hatanın ardından jüri tarafından yarışmadan diskalifiye edildi.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2020 yarışması 24 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef üçlü düellolarda Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammed Ayad ile mücadele etti.



Bu düelloda yarışmacılardan Fransız soğan çorbası istendi. 40 dakikalık süre sonunda ise şefler tadıma geçecekleri sırada yarışmacı Mohammed Ayad'ın yaptığı kritik hata ortaya çıktı.



Yaptığı hatayı farketmeyen Mohammed'in tadım kaşığını ağzına sokup sonra tekrar tencereye soktuğu kameralardan tespit edildi. Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi.

"Tadım yapamıyoruz"

Mehmet şef olayın ardından, "Tadım yapamıyoruz. 4 sefer görüntülere baktık. Tadım kaşığıyla çift tadım yaptın. Buradan gidebilirsin" diyerek Mohammed Ayad'ı, MasterChef Türkiye'den diskalifiye etti.