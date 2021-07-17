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Medya

MasterChef'te bir ilk yaşandı!

17 Temmuz 2021 09:43

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2021'de üçlü düellolar sürerken, yarışmada dün akşam Masterchef tarihinde bir ilk yaşandı.

MasterChef Türkiye 2021'in 16 Temmuz akşamı yayına gelen bölümde , yarışmanın ikinci üçlü düellosunda Münevver Duygu, Celal ve Batuhan, profiterol yapmak için mücadele verdi.

Yarışmacılar, 45 dakikalık sürede ellerinden geleni yapsa da, şeflerin de kendilerinin de istediği gibi tabakları hazırlayamadılar.

Şefler tadım yaptıktan sonra tabakları değerlendirmeye aldı. Yarışmacılar da yaptıkları tatlıyı beğenmediklerini kendi aralarında konuşarak dile getirildiler. Daha sonra şefler ise kararlarını açıkladılar.

Somer Şef yarışmada bir ilk yaşandığını belirterek, "Bir Masterchef klasiğini üçünüz de yapamadınız. 3 sezondur verdiğimiz klasik lezzetlerden bir tanesi. Maalesef elimizde profiterol benzeri bir ürün bile yok. O yüzden biz aramızda bir karar aldık. İlk kez böyle bir karar alıyoruz. Ve üçünüzü birden eliyoruz" ifadelerini kullandı.

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